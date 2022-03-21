О нас
Аудио новости

Польша предложит ЕС запретить возить автотранспортом грузы в Беларусь и Россию

Польша предложит ЕС запретить возить автотранспортом грузы в Беларусь и Россию Польша поставит на заседании Европейского совета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию.
Инфраструктура
21 марта 2022 г. 13:50
Польша предложит ЕС запретить возить автотранспортом грузы в Беларусь и Россию

Польша поднимет на заседании Европейского совета вопрос о запрете движения грузовиков, перевозящих грузы в Белорусь и Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

"Мы готовы к тому, чтобы перекрыть поставки разного рода, но это исключительная компетенция ЕС. Мы поставим этот вопрос на саммите Европейского совета", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о возможности запрета на передвижение большегрузных автомобилей, следующих в Белоруссию и Россию.

При этом, отвечая на вопрос о возможности одностороннего запрета со стороны Польши, Мюллер отметил, что в этом не будет смысла, так как грузовики "поедут тогда через Литву, Латвию". Однако, в настоящее время все грузовики, выезжающие из Польши в восточном направлении, "очень тщательно проверяются".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Poland to propose to EU to ban the transport of goods by road to Belarus and Russia

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi