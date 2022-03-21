Польша предложит ЕС запретить возить автотранспортом грузы в Беларусь и Россию

Польша поставит на заседании Европейского совета вопрос запрета движения грузовиков в Белоруссию и Россию.

Польша поднимет на заседании Европейского совета вопрос о запрете движения грузовиков, перевозящих грузы в Белорусь и Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

"Мы готовы к тому, чтобы перекрыть поставки разного рода, но это исключительная компетенция ЕС. Мы поставим этот вопрос на саммите Европейского совета", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос о возможности запрета на передвижение большегрузных автомобилей, следующих в Белоруссию и Россию.

При этом, отвечая на вопрос о возможности одностороннего запрета со стороны Польши, Мюллер отметил, что в этом не будет смысла, так как грузовики "поедут тогда через Литву, Латвию". Однако, в настоящее время все грузовики, выезжающие из Польши в восточном направлении, "очень тщательно проверяются".