Политолог: Средний коридор - основа для многостороннего сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) между Азербайджаном и Казахстаном способствуют развитию не только транспортно-логистических связей стран, но и в целом торгово-экономических, а также инвестиционных отн

Реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) между Азербайджаном и Казахстаном способствует развитию не только транспортно-логистических связей, но и в целом торгово-экономических отношений и взаимных инвестиций

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Средний коридор выступает в качестве объединительного начала в сотрудничестве между странами, важной транспортной артерией, которая способствует развитию товарооборота и двусторонних торгово-экономических отношений. В результате этого повышается уровень и качество связей между Азербайджаном и Казахстаном.

По словам эксперта, развитие Транскаспийского маршрута является приоритетной задачей для обоих государств и находится в центре внимания регионального обсуждения.

"Средний коридор является важным системным проектом, в котором играет важную роль взаимодействие между Азербайджаном и Казахстаном, прежде всего между портами Алят под Баку и Курык и Актау на восточном берегу Каспия. Очень важно совершенствовать системное оформление грузов, а также увеличивать объемы транзита, в частности, за счет контейнерных перевозок ", - считает эксперт.

По мнению политолога, сотрудничество между двумя странами характеризуется большой динамикой. Важно и то, что оба государства - участники проекта "Тюркский конгломерат автомобильной промышленности".

"Как известно, наравне с Азербайджаном и Казахстаном, в данном конгломерате принимает участие и Узбекистан. Этот крупный проект был предложен узбекской стороной. Тюркский конгломерат автомобильной промышленности является очень перспективным проектом, поскольку у всех стран-участников есть соответствующие мощности для развития общего автопрома", - сказал он.

Как отметил политолог, рынок участников конгломерата является емким, что позволяет прогнозировать достаточно высокий спрос при оптимальной цене на произведенную продукцию.

"Поскольку продукция будет произведена в странах-участниках конгломерата, то она будет конкурентоспособна на местном рынке, а в будущем будет востребована и за пределами трех стран",- считает И. Велизаде.