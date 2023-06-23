О нас

Политолог: Средний коридор - основа для многостороннего сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Политолог: Средний коридор - основа для многостороннего сотрудничества Азербайджана и Казахстана Реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) между Азербайджаном и Казахстаном способствуют развитию не только транспортно-логистических связей стран, но и в целом торгово-экономических, а также инвестиционных отн
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 10:07
Политолог: Средний коридор - основа для многостороннего сотрудничества Азербайджана и Казахстана

Реализация Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) между Азербайджаном и Казахстаном способствует развитию не только транспортно-логистических связей, но и в целом торгово-экономических отношений и взаимных инвестиций

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Средний коридор выступает в качестве объединительного начала в сотрудничестве между странами, важной транспортной артерией, которая способствует развитию товарооборота и двусторонних торгово-экономических отношений. В результате этого повышается уровень и качество связей между Азербайджаном и Казахстаном.

По словам эксперта, развитие Транскаспийского маршрута является приоритетной задачей для обоих государств и находится в центре внимания регионального обсуждения.

"Средний коридор является важным системным проектом, в котором играет важную роль взаимодействие между Азербайджаном и Казахстаном, прежде всего между портами Алят под Баку и Курык и Актау на восточном берегу Каспия. Очень важно совершенствовать системное оформление грузов, а также увеличивать объемы транзита, в частности, за счет контейнерных перевозок ", - считает эксперт.

По мнению политолога, сотрудничество между двумя странами характеризуется большой динамикой. Важно и то, что оба государства - участники проекта "Тюркский конгломерат автомобильной промышленности".

"Как известно, наравне с Азербайджаном и Казахстаном, в данном конгломерате принимает участие и Узбекистан. Этот крупный проект был предложен узбекской стороной. Тюркский конгломерат автомобильной промышленности является очень перспективным проектом, поскольку у всех стран-участников есть соответствующие мощности для развития общего автопрома", - сказал он.

Как отметил политолог, рынок участников конгломерата является емким, что позволяет прогнозировать достаточно высокий спрос при оптимальной цене на произведенную продукцию.

"Поскольку продукция будет произведена в странах-участниках конгломерата, то она будет конкурентоспособна на местном рынке, а в будущем будет востребована и за пределами трех стран",- считает И. Велизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Middle Corridor - basis for multilateral cooperation between Azerbaijan and Kazakhstan

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi