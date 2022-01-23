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Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку

Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку
Инфраструктура
23 января 2022 г. 19:02
Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку

Полиция начала рейды по незаконным парковкам в Баку

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

«В последние дни в Главное управление государственной дорожной полиции города Баку поступили многочисленные обращения от некоторых граждан по вопросам парковки автомобилей. Имеются обоснованные возражения против взимания незаконных платежей. В целях борьбы с такими случаями будут приняты совместные меры со всеми сотрудниками органов полиции», - заявил В.Асадов.

Он заявил, что все сотрудники Главного управления дорожной полиции города Баку, территориальных управлений полиции и Управления государственной дорожной полиции приступили к процессу усиленного регулирования в рамках дополнительного плана действий по усилению механизма контроля.

«Будут предприняты соответствующие меры по предотвращению незаконного сбора денежных средств на незаконных стоянках. Поэтому требуем от тех, кто этим занимается, воздержаться от этой деятельности. В противном случае полиция примет соответствующие меры», - сказал В.Асадов.

Будут приняты строгие меры в отношении лиц, занимающихся незаконной парковкой. Полицейские приступят к работе в этом направлении завтра.

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Версия на азербайджанском языке Polis Bakıda qanunsuz parklanma ilə bağlı reydlərə başlayır

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