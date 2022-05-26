Полеты из Польши в Азербайджан будут осуществляться четыре раза в неделю

По приглашению президента AZAL Джахангира Аскерова 26 мая в Баку с рабочим визитом прибыла польская делегация во главе с главным исполнительным директором и председателем правления авиакомпании LOT Рафалем Мильчарским (Rafal Milczarski).

По приглашению президента AZAL Джахангира Аскерова 26 мая в Баку с рабочим визитом прибыла польская делегация во главе с главным исполнительным директором и председателем правления авиакомпании LOT Рафалем Мильчарским (Rafal Milczarski).

Как передает Report со ссылкой на AZAL, в ходе встречи в офисе "Азербайджанских Авиалиний", на которой также присутствовала посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, Джахангир Аскеров и Рафаль Мильчарски обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Стороны, поздравив друг друга с началом авиасообщения, выразили надежду на продолжительность выполнения рейсов. Начало полетов между двумя странами позволит увеличить туристические потоки и расширить деловые контакты между Азербайджаном и Польшей.

Польский авиаперевозчик 28 мая выполнит свой первый рейс из Варшавы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю.

В частности, президент AZAL Джахангир Аскеров напомнил, что во всех семи международных аэропортах страны действуют пятая и седьмая степени свободы воздуха. Эти степени предлагают иностранным авиаперевозчикам равные права с азербайджанскими авиакомпаниями и возможность выполнения авиарейсов транзитом через аэропорты Азербайджана.

Глава LOT Рафаль Мильчарски отметил большой интерес к выполнению рейсов между Азербайджаном и Польшей. По его словам, выполнение регулярных полетов послужит импульсом для развития взаимовыгодных интересов двух стран.

По завершении встречи гостям были продемонстрированы возможности пятизвездочного Международного аэропорта Гейдар Алиев, в частности, по наземному обслуживанию самолетов, деятельности различных его служб и удобствам, созданным для пассажиров в аэровокзальном комплексе.