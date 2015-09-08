Польша примет участие в строительстве новой ветки метро в Баку

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Польская компания Tines Capital Group SA примет участие в строительстве новой ветки Бакинского метрополитена. Стороны уже пришли к соглашению по всем основным вопросам, и польская компания ожидает приглашения от Азербайджана.

Об этом заявил Report генеральный директор компании Томаш Шуба.

"Мы пришли к соглашению с Бакинским метрополитеном по всем вопросам, в том числе, условиям контракта, техническому обоснованию проекта, правовым аспектам. Мы сейчас ждем приглашения для подписания контракта", - отметил Т.Шуба.

Говоря о сути проекта, генеральный директор сообщил, что предложения польской компании касаются монтажа верхнего покрытия путей и поставок конструкций: "У нас есть современные конструкции. Этот проект носит экспериментальный характер. После этого мы сможем говорить о серьезном сотрудничестве".

Стоимость проекта оценивается в 2 млн. евро. Т.Шуба не исключает подписание контракта в сентябре.

Отметим, что Tines Capital Group SA сейчас осуществляет монтаж верхнего покрытия путей и поставки конструкций в Тбилиси. Эти конструкции применяются в Минске, Харькове, Санкт-Петербурге.