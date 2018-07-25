Покупатели квартир в Renessans Palace сразу начинают ремонт

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Лица, купившие квартиру в жилом комплексе премиум-класса Renessans Palace, сразу начинают ремонт. Группа компаний AS Qrup İnvestment, возводящая жилой комплекс в Ясамальском районе города Баку, начала сдавать корпуса для начала ремонтных работ.

Лица, купившие квартиры в этом доме, в отличие от других жилых комплексов, не дожидаясь разрешительного периода, могут сразу начать ремонт своих квартир.

Жилищный комплекс Renessans Palace, возведенный в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к инфраструктуре, качеству и другим качествам домов премиум-класса, состоит из 4 корпусов, 20 блоков и 1084 квартир.

Жилищный комплекс расположен на трех гектарах, из которых 1,6 гектара составляет закрытый парк лесного типа. На каждом этаже комплекса находится максимум четыре квартиры. В каждом блоке установлено 3 лифта марки Mistubishi. Высота квартир превосходит стандарты и составляет 3.35 метра. Внешние стены возведены из термоблоков, что сохраняет тепло зимой и прохладу летом. А это означает, что экономится 40% энергии. Изосистемные четырехкамерные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь.

Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т. д.), послужат удобству жителей. Renessans Palace является жилым комплексом с самым большим паркингом в столице, включающим 120 наземных и 1500 подземных парковочных мест.