Пограничный переход для поездов между Россией и Азербайджаном планируют упростить

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Пограничный переход для железнодорожного транспорта Яраг-Казмаляр в Республике Дагестан может быть упрощен, в настоящее время выделены средства на развитие этого пункта пропуска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель министра России по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"В этом году выделили на финансирование и в следующем на строительство развития вот этого пункта пропуска Яраг-Казмаляр как раз за Дербентом, который и для пассажиров, для пассажирского транспорта, и усилит мощность, и увеличит пропускную способность, упростит этот проход... Планируется вести переговоры о еще и быстром оформлении погранперехода во время движения поезда, также, как у нас это действует с Финляндией", - сказала она.

О.Рухуллаева отметила, что упрощенный режим пересечения границы между Россией и Азербайджаном даст возможность создать международный туристический маршрут, который "сразу же будет стимулировать туристический обмен между Азербайджаном и российским Каспием".