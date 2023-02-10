Пограничные процедуры вдоль коридора TRACECA будут упрощены

Обсуждаются вопросы развития мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), цифровизации коридора, упрощения погранично-пропускных процедур, а также другие вопросы по развитию коридора TRACECA.

Обсуждаются вопросы развития мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), цифровизации коридора, упрощения погранично-пропускных процедур, а также другие вопросы по развитию коридора TRACECA.

Как сообщает Report, об этом говорилось на 16-м ежегодном заседании Межправительственной комиссии TRACECA в Тбилиси.

В заседании принимают участие официальные представители стран-участниц "Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия", постоянные представители постоянного секретариата TRACECA в этих государствах, а также наблюдатели из Литвы, Греции и представители ряда международных организаций.

В рамках заседания будет избран генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA. По окончании мероприятия планируется принятие Совместной декларации по развитию мультимодальных перевозок по TRACECA, Тбилисской декларации по итогам мероприятия, а также соответствующих документов и резолюций.