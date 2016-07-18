​Погодные условия в Москве не повлияли на выполнение авиарейсов из Баку

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Ветреная погода в Москве не повлияла на выполнение авиарейсов в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО “Азербайджанские авиалинии” Паша Кесеменски.

По его словам, с полетами в Москуву не возникло никаких проблем и один рейс был выполнен сегодня утром.

Отметим, что полеты по маршруту Баку-Москва осуществляются ежедневно.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, более 20 рейсов московских аэропортов задержаны утром 18 июля. Ранее МЧС Москвы сообщило, что сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, гроза с дождем ожидаются на территории Москвы в ближайшие часы, такая погода сохранится до утра.

Так, по данным аэропорта "Домодедово" на 7.45 мск, 11 вылетающих рейсов задержаны, а также отменено 4 рейса. Во "Внуково", согласно данным электронного расписания, задержаны 6 вылетающих рейсов, статуса "отменен" на онлайн-табло нет.

В "Шереметьево", согласно данным онлайн-табло аэропорта, на 7.45 мск статус "задержан" имеют два рейса, отменен один вылет.





