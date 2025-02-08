Погодные условия не повлияли на график полетов Международного аэропорта Гейдар Алиев

В связи с наблюдаемыми в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание.

В связи с наблюдаемыми в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как отмечается в сообщении, безопасность полетов полностью обеспечена, и все рейсы выполняются согласно расписанию.

Пассажирам, имеющим предстоящие рейсы, рекомендуется заранее планировать свое прибытие в аэропорт, принимая во внимание погодные условия и возможные трудности в организации дорожного движения.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории аэропорта, пассажиры и посетители призываются не находиться на открытом воздухе дольше, чем это необходимо.

"В случае возможных изменений, связанных с нестабильными погодными условиями, пассажирам будет предоставлена дополнительная информация через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний", - сообщает пресс-служба аэропорта.