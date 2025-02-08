О нас

Погодные условия не повлияли на график полетов Международного аэропорта Гейдар Алиев

Погодные условия не повлияли на график полетов Международного аэропорта Гейдар Алиев В связи с наблюдаемыми в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание.
Инфраструктура
8 февраля 2025 г. 12:12
Погодные условия не повлияли на график полетов Международного аэропорта Гейдар Алиев

В связи с наблюдаемыми в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как отмечается в сообщении, безопасность полетов полностью обеспечена, и все рейсы выполняются согласно расписанию.

Пассажирам, имеющим предстоящие рейсы, рекомендуется заранее планировать свое прибытие в аэропорт, принимая во внимание погодные условия и возможные трудности в организации дорожного движения.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории аэропорта, пассажиры и посетители призываются не находиться на открытом воздухе дольше, чем это необходимо.

"В случае возможных изменений, связанных с нестабильными погодными условиями, пассажирам будет предоставлена дополнительная информация через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Heydar Aliyev Int'l Airport maintains flight schedule despite adverse weather conditions
Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit hava şəraiti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun uçuş cədvəlinə təsir etməyib

Самое важное

Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi