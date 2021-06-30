Поезда российского производства для бакинского метро отправлены в Азербайджан

В Баку отправлено 4 состава, состоящие из 5 вагонов каждый, произведенных российским "Метровагонмаш" для Бакинского метрополитена.

В Баку отправлено 4 состава, состоящие из 5 вагонов каждый, произведенных российским "Метровагонмаш" для Бакинского метрополитена.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В целях технического осмотра вагонов, приема и отправки делегация во главе с начальниками департаментов ЗАО "Бакинский метрополитен" Акифом Ахмедовым и Фаиком Ахмедовым посетила предприятие "Метровагонмаш".

После проведения всех необходимых процедур составы были отправлены в Баку. Они будут выпущены на линию после пуско-наладочных работ в электродепо "Нариманов". Тем самым количество вагонов по современных стандартам в Бакинском метрополитене достигнет 95.