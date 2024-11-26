Поезда на "красной" и "зеленой" линиях Бакметрополитена временно будут курсировать до станции Ахмедли

15:08

Изменяется график движения поездов на станции метро "Ази Асланов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией на станции "Ази Асланов", с 30 ноября будут внесены изменения в график движения поездов на Зеленой и Красной линиях: "На время ремонта проведено ряд мероприятий по организации движения на линиях, а также по регулированию пассажироперевозок на станции "Ази Асланов" и другим техническим вопросам. Поезда будут курсировать по Красной линии - от станции "Ичеришехер" до станции "Ахмедли", и по Зеленой линии - от станции "Дернегюль" до станции "Ахмедли".

В рабочие дни будет действовать технически возможный самый плотный график движения поездов. В часы пик (07:00-10:00 и 17:30-19:30) движение поездов на участке "28 Мая-Ахмедли" будет осуществляться с интервалом в 2 минуты. Интервал движения поездов на этом участке по субботам с 7:00 до 21:00 будет составлять 2,5 минуты, а по воскресеньям (в то же время) - 3 минуты.

Расписание движения поездов в направлении "Бакмил" также будет изменено с 30 ноября. Расписание движения поездов до этой станции и обратно будет размещено 29 ноября в соответствующем разделе официального сайта ЗАО "Бакинский метрополитен" metro.gov.az.

Учитывая интересы пассажиров, следующих в направлении станции "Ази Асланов", пассажирские перевозки на станции не будут приостановлены до завершения капитального ремонта. Однако, движение поездов с этой станции будет организовано только до станции "Ахмедли" и обратно. Интервал движения поездов со станций "Ахмедли" и "Ази Асланов" составит 10 минут.

Расписание движения поездов со станций "Ахмедли - Ази Асланов" будет размещено в подразделе "Расписание движения поездов" раздела "Пассажиры" на официальном сайте ЗАО "Бакинский метрополитен" metro.gov.az.

В графике движения поездов на участке "Хатаи - Джафар Джаббарлы" Зеленой линии и на Фиолетовой линии изменений не будет.