Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора

13:52

Поезда "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по железнодорожным путям без надзора владельцев.

Как сообщили Report в АЖД, бесхозный скот представляет серьезную опасность для бригады и пассажиров поездов.

В ведомстве призвали владельцев стока быть внимательными, не прогонять скот через железнодорожные пути.

АЖД, в свою очередь, принимают меры для предотвращения подобных инцидентов, ограждая железнодорожные линии, проходящие через густонаселенные районы, говорится в сообщении.