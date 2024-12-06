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Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора

Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора 13:52
Инфраструктура
6 декабря 2024 г. 14:16
Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора

Поезда "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по железнодорожным путям без надзора владельцев.

Как сообщили Report в АЖД, бесхозный скот представляет серьезную опасность для бригады и пассажиров поездов.

В ведомстве призвали владельцев стока быть внимательными, не прогонять скот через железнодорожные пути.

АЖД, в свою очередь, принимают меры для предотвращения подобных инцидентов, ограждая железнодорожные линии, проходящие через густонаселенные районы, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bu il ADY-nin qatarları sahibsiz ev heyvanları ilə 42 dəfə toqquşub

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