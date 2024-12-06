Поезда АЖД с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по путям без надзора

Поезда "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) с начала года 42 раза сбили домашний скот, бродивший по железнодорожным путям без надзора владельцев.
Как сообщили Report в АЖД, бесхозный скот представляет серьезную опасность для бригады и пассажиров поездов.
В ведомстве призвали владельцев стока быть внимательными, не прогонять скот через железнодорожные пути.
АЖД, в свою очередь, принимают меры для предотвращения подобных инцидентов, ограждая железнодорожные линии, проходящие через густонаселенные районы, говорится в сообщении.