Поезд из Ростова в Баку теперь будет ходить круглый год

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Произошли изменения в расписании международного поезда №391/392 «Ростов-Баку».

Как передает Report, об этом говорится на сайте РЖД.

Если ранее этот сезонный поезд следовал по маршруту с апреля по октябрь, то теперь он будет работать все время. В круглогодичном режиме он будет ходить один раз в четыре дня, а в летнем – через день. В составе поезда девять купейных, пять плацкартных вагонов и даже один СВ.

Из Ростова он отправляется в 19:07, а прибытие в Баку в 03:15. Из столицы Азербайджана он уезжает в 23:50, и прибывает в Ростов в 09:10. Пассажирам предстоит провести в пути 31 час по дороге в Баку, и часа по пути в Ростов.