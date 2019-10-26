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Поезд Баку-Тбилиси-Баку впервые начал пассажироперевозки посредством пассажирского локомотива

Поезд Баку-Тбилиси-Баку начал пассажироперевозки посредством локомотив

Поезд Баку-Тбилиси-Баку впервые начал пассажироперевозки посредством пассажирского локомотива Prima M4.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", по сегодняшний день для железнодорожных пассажироперевозок использовались грузовые локомотивы, произведенные в 70-х годах прошлого века.

Локомотив Prima M4 французской компании Alstom позволяет развивать скорость до 160 км/ч.

Отметим, что согласно договору от 12 мая 2014 года между французской Alstom Transportation S.A. и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", последняя планирует закупить 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, а 10 – при пассажирских перевозках.

В Азербайджан уже доставлено 10 единиц пассажирских локомотивов Prima M4 (AZ4A) и 8 единиц грузовых локомотивов. 

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