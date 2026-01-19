Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби

    Поезд Баку-Сумгайыт 20 января будет ходить по графику выходного дня

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 12:03
    Поезд Баку-Сумгайыт 20 января будет ходить по графику выходного дня

    Поезда по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 20 января будут курсировать по расписанию нерабочего дня.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".

    Отмечается, что с 21 января из-за планового ремонта одного из поездов будет обновлено расписание движения.

    В частности, экспрессы, отправляющиеся из Сумгайыта в 07:30 и 08:00, будут дополнительно останавливаться на станции Бакиханов, а экспресс, отправляющийся из Баку в 18:05 по маршруту Пиршаги-Сумгайыт, - на станции Сабунчи.

    В выходные дни график движения поездов останется без изменений.

    Россия АЖД Баку-Сумгайт Абшеронский кольцевой маршрут
    Bakı-Sumqayıt qatarı sabah qeyri-iş gününün cədvəlinə uyğun hərəkət edəcək

    Последние новости

    12:39

    Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:35
    Фото

    Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии

    Внешняя политика
    12:30

    В Азербайджане за выходные обнаружено 18 автоматов и 4 пистолета

    Происшествия
    12:29

    Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    12:26

    Симонян назвал спекуляцией призыв оппозиции обсудить парламентский доклад о войне 2020 года

    В регионе
    12:25

    Прага готовит официальный визит премьера Чехии в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:22

    В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьи

    Социальная защита
    12:19
    Видео

    В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике

    В регионе
    12:19

    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Социальная защита
    Лента новостей