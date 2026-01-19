Поезд Баку-Сумгайыт 20 января будет ходить по графику выходного дня
Инфраструктура
- 19 января, 2026
- 12:03
Поезда по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту Баку-Сумгайыт-Баку 20 января будут курсировать по расписанию нерабочего дня.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что с 21 января из-за планового ремонта одного из поездов будет обновлено расписание движения.
В частности, экспрессы, отправляющиеся из Сумгайыта в 07:30 и 08:00, будут дополнительно останавливаться на станции Бакиханов, а экспресс, отправляющийся из Баку в 18:05 по маршруту Пиршаги-Сумгайыт, - на станции Сабунчи.
В выходные дни график движения поездов останется без изменений.
