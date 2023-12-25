Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт застрял в пути из-за отключения электроэнергии

Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправившийся с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 18:45, застрял в пути.

Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправившийся с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 18:45, застрял в пути.

Как сообщает Report, причиной тому стало отключение электроэнергии.

Начальник отдела пресс-секретариата ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Санубер Назарова подтвердила Report данный факт.

По ее словам, из-за отключения электроэнергии поезд застрял на перегоне Забрат-Пиршаги: “В настоящее время сотрудники соответствующего ведомства и АЖД находятся в этом районе. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена”.