О нас

Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт застрял в пути из-за отключения электроэнергии

Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт застрял в пути из-за отключения электроэнергии Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправившийся с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 18:45, застрял в пути.
Инфраструктура
25 декабря 2023 г. 20:03
Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт застрял в пути из-за отключения электроэнергии

Поезд Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправившийся с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 18:45, застрял в пути.

Как сообщает Report, причиной тому стало отключение электроэнергии.

Начальник отдела пресс-секретариата ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Санубер Назарова подтвердила Report данный факт.

По ее словам, из-за отключения электроэнергии поезд застрял на перегоне Забрат-Пиршаги: “В настоящее время сотрудники соответствующего ведомства и АЖД находятся в этом районе. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Pirşağı-Sumqayıt qatarı elektrik kəsintisinə görə yolda qalıb

Экслюзивные новости

Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi