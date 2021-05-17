О нас
Report Georgia
Аудио новости

Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт

Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт С 16 мая движение по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновлено, тем самым обеспечено курсирование этих поездов по своему маршруту
Инфраструктура
17 мая 2021 г. 12:49
Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт
0 : 00
0 : 00

В связи со строительством нового железнодорожного моста на Хырдаланском круге движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт было временно приостановлено, а поезда, следующие по этому маршруту, перенаправлены на линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Как сообщает Report, заявление об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что с 16 мая движение по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновлено, тем самым обеспечено курсирование этих поездов по своему маршруту. Все это привело к плотному пассажиропотоку в обоих направлениях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Учитывая, что пассажирские перевозки внутри страны приостановлены в связи с пандемией, и в целях устранения плотного пассажиропотока поезд Баку-Гянджа с 18 мая временно будет обслуживать пассажиров в направлении Абшеронской кольцевой железной дороги.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı-Gəncə qatarı Bakı-Sumqayıt dəmir yolu xəttinə cəlb edilir

Экслюзивные новости

Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi