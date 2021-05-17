Поезд Баку-Гянджа пустят по маршруту Баку-Сумгайыт

С 16 мая движение по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновлено, тем самым обеспечено курсирование этих поездов по своему маршруту

В связи со строительством нового железнодорожного моста на Хырдаланском круге движение поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт было временно приостановлено, а поезда, следующие по этому маршруту, перенаправлены на линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Как сообщает Report, заявление об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что с 16 мая движение по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновлено, тем самым обеспечено курсирование этих поездов по своему маршруту. Все это привело к плотному пассажиропотоку в обоих направлениях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Учитывая, что пассажирские перевозки внутри страны приостановлены в связи с пандемией, и в целях устранения плотного пассажиропотока поезд Баку-Гянджа с 18 мая временно будет обслуживать пассажиров в направлении Абшеронской кольцевой железной дороги.