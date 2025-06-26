Поезд Баку-Балакян отправился с загрузкой в 100%

Поезд Баку–Балакян, отправившийся 25 июня, был полностью загружен — все места в 13 вагонах были заняты.

Ночной поезд Баку-Балакян 25 июня отправился в полном составе из 13 вагонов при 100%-ной заполняемости.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" (АЖД), в связи с высоким спросом на пассажирские перевозки в нерабочие дни 26–29 июня, к составу были добавлены 8 дополнительных вагонов.

Для сравнения, в обычные дни маршрут Баку-Балакян-Баку обслуживает в среднем 110 пассажиров, используя 5 вагонов в одном направлении.

АЖД также сообщает о назначении дополнительных рейсов на период 26–29 июня по направлениям Баку–Агстафа–Баку и Баку–Габала–Баку, чтобы удовлетворить возросший спрос на поездки.