Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться и на станции Говлар

С 3 июля скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться и на станции Говлар Товузского района.

С 3 июля скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться и на станции Говлар Товузского района.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", стоимость проезда в одном направлении от Баку до Говлара составит 16 манатов.

С этой даты скоростные пассажирские поезда Баку-Агстафа-Баку будут двигаться по новому графику. Отправляющийся ежедневно в 08:45 с Бакинского железнодорожного вокзала, в Агстафу прибывает в 13:42. Поезд, отправляющийся из Агстафы в обратном направлении в 18:15, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 23:15.

С 18 марта этого года маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку продлен до станции Агстафа. Стоимость проезда по маршруту от Баку до Агстафы составляет 17 манатов, Баку-Товуз - 16 манатов, Баку-Гянджа - 15 манатов. Билеты можно приобрести в кассах вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД: https://ticket.ady.az/ticket-search/ .