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    Подведены итоги проекта по усилению инфраструктуры радиационной безопасности в Азербайджане

    Азербайджан и ЕС реализовали 30 и планируют осуществить еще 10 твиннинг-проектов

    Баку. 14 января. REPORT.AZ. В Баку состоялось мероприятие, посвященное итогам проекта "Усиление инфраструктуры радиационной безопасности и развитие поддерживающих служб в Азербайджанской Республике".

    Как сообщает Report, замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Фаиг Тагизаде поблагодарил посольство Литвы и ЕС за поддержку, оказанную в рамках этого проекта. 

    Выступивший затем представитель миссии ЕС в Азербайджане Юрген Виллемс сказал, что твининг-проект позволил сблизить соответствующие институты двух сторон и укрепить создание совместных институциональных и законодательных основ. Он также сообщил, что очень рад, что твиннинг-проекты получают популярность в Азербайджане. По его словам, уже реализованы 30 и ожидаются еще 10 твиннинг-проектов.

    "Как вы знаете, в Азербайджане нет АЭС или других ядерных объектов, но уровень радиации в Азербайджане довольно высок. Поэтому я считаю очень мудрым решение о создании Агентства по регулированию радиологической деятельности", - сказал представитель ЕС.

    Посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас в свою очередь заявил, что основная цель проекта была не столько научить кого-то, сколько поделиться опытом с партнерами.

    Выступивший в конце руководитель Центра радиационной безопасности Литвы Альбинас Мастаускас рассказал об изменениях, проведенных в рамках проекта. В качестве примера он привел тот факт, что были пересмотрены существующие законодательные основы, включая принятие нового закона о радиационной безопасности, проведены улучшения системы оценок радиации среди населения, приняты несколько докладов по радиационной безопасности, и т.д. 

    Отметим, что программа была реализована МЧС Азербайджана и Агентством по регулированию радиологической деятельности, совместно с соответствующими структурами Литвы. Длительность проекта составила 25 месяцев. Финансирование проекта - 950 тыс. евро.

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