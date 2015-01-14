Подведены итоги проекта по усилению инфраструктуры радиационной безопасности в Азербайджане

Баку. 14 января. REPORT.AZ. В Баку состоялось мероприятие, посвященное итогам проекта "Усиление инфраструктуры радиационной безопасности и развитие поддерживающих служб в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Фаиг Тагизаде поблагодарил посольство Литвы и ЕС за поддержку, оказанную в рамках этого проекта.

Выступивший затем представитель миссии ЕС в Азербайджане Юрген Виллемс сказал, что твининг-проект позволил сблизить соответствующие институты двух сторон и укрепить создание совместных институциональн ых и законодательных основ. Он также сообщил, что очень рад, что твиннинг-проект ы получают популярность в Азербайджане. По его словам, уже реализованы 30 и ожидаются еще 10 твиннинг-проект ов.

"Как вы знаете, в Азербайджане нет АЭС или других ядерных объектов, но уровень радиации в Азербайджане довольно высок. Поэтому я считаю очень мудрым решение о создании Агентства по регулированию радиологической деятельности", - сказал представитель ЕС.

Посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас в свою очередь заявил, что основная цель проекта была не столько научить кого-то, сколько поделиться опытом с партнерами.

Выступивший в конце руководитель Центра радиационной безопасности Литвы Альбинас Мастаускас рассказал об изменениях, проведенных в рамках проекта. В качестве примера он привел тот факт, что были пересмотрены существующие законодательные основы, включая принятие нового закона о радиационной безопасности, проведены улучшения системы оценок радиации среди населения, приняты несколько докладов по радиационной безопасности, и т.д.