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Подписано соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Подписано соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан В Пекине подписано соглашение между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги между тремя странами.
Инфраструктура
6 июня 2024 г. 15:47
Подписано соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

В Пекине подписано соглашение между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги между тремя странами.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Документ подписали главы Минтранспорта трех стран. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с видеообращением к участникам церемонии.

"После многолетних переговоров благодаря нашей общей решимости и поддержке сторонам удалось достигнуть значительного прогресса за последние два-три года. Совместными усилиями трех сторон к середине 2023 года была завершена разработка полноценного ТЭО проекта. В последующем было достигнуто общее понимание механизма реализации проекта путем создания совместного предприятия со стороны государственных железнодорожных предприятий наших стран, правительства которых готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта", - сказал Жапаров.

Кыргызский лидер отметил, что создание ключевого континентального моста на евразийском пространстве принесет значительную пользу народам.

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