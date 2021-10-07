Подписан протокол по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках 12-го Международного совета по транспорту и связи в Стамбуле обсудила с коллегами из Грузии и Турции вопрос развития железнодорожной линии Баку-Тб

Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках 12-го Международного совета по транспорту и связи в Стамбуле обсудила с коллегами из Грузии и Турции вопрос развития железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом Рашад Набиев написал в своем аккаунте в Twitter.

"Мы участвуем в 12-м Международном совете по транспорту и связи в братской Турции. На совещании, проведенном в рамках мероприятия, был подписан протокол трехсторонней встречи между Азербайджаном, Грузией и Турцией о развитии проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - добавил Р. Набиев.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.