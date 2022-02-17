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Подписан Протокол о намерениях между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта

Подписан Протокол о намерениях между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта 17 февраля состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Министерством образования и Министерством цифрового развития и транспорта.
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 15:36
Подписан Протокол о намерениях между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта

17 февраля состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Министерством образования и Министерством цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, Протокол о намерениях подписали министр образования Эмин Амруллаев и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Основной целью подписания протокола является осуществление сотрудничества по цифровизации, инновациям и вопросам, которые будут способствовать развитию образования.

В рамках этого сотрудничества на первом этапе при лицее "İstedad", расположенном в Сумгайыте, будет создан Центр инноваций. Целью создания центра является выявление талантливых учащихся в области математики, информатики, робототехники, развитие их потенциала, повышение навыков работы с информационными технологиями, умений кодирования, а также подготовка учащихся к местным и международным олимпиадам, конкурсам.

Выступивший на церемонии министр образования Эмин Амруллаев высоко оценил подписание Протокола о намерениях. Министр образования подчеркнул важность данной инициативы Министерства цифрового развития и транспорта с точки зрения выявления и развития навыков талантливых учащихся, реализации инновационных образовательных проектов.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил, что согласно "Национальным приоритетам социально-экономического развития: Азербайджан 2030", определенным президентом Ильхамом Алиевым, в нашей стране должны быть созданы сильный человеческий капитал и инновационное пространство. По словам министра, добиться этого мы можем только за счет повышения знаний в области точных наук, технологий, информационных технологий, подготовки специалистов в этой области.

После церемонии подписания министры ознакомились с созданными в лицее условиями, встретились с учащимися и обсудили интересующие их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda iki nazirlik əməkdaşlığa dair Niyyət Protokolu imzalayıb

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