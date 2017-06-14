Подписан договор между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Тегеране состоялась трехсторонняя встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, гендиректора Иранской железной дороги Саида Мохаммадзаде и председателя АО "Грузинские железные дороги" Мамуки Бахтадзе.

Как сообщили Report в азербайджанской компании, на встрече обсуждалось текущее состояние проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

Было отмечено ускорение работ после закладки 20 апреля 2016 года на азербайджано-иранской границе фундамента 82,5-метрового железнодорожного моста через реку Астара-чай. В кратчайшие сроки было завершено строительство одноколейной железной дороги от станции Астара (Азербайджан) до иранской границы и самого моста, по которому через границу был пущен тестовый поезд. На данный момент работы продолжаются в иранской Астаре. Сюда входит строительство на территории в 35 га железнодорожной станции и разгрузочного терминала.

Затем состоялось подписание договора между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана по проекту “Строительства и эксплуатации Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала". Документ был подписан главами ведомств Джавидом Гурбановым и Саидом Мохаммадзаде. Договор предусматривает строительство на иранской территории при поддержке АЖД железнодорожной линии протяженностью 1,4 км и четырех терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно документу, АЖД арендует вышеназванную железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы – на 25 лет.

Выступив на церемонии подписания, Джавид Гурбанов и Саид Мохаммадзаде отметили, что этот проект послужит укреплению связей в железнодорожной сфере, транзитного и экономического потенциала двух стран, а также даст толчок привлечению грузопотока в этом направлении.