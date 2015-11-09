​Поднят флаг Бакинского порта - ФОТО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По случаю Дня государственного флага - 9 ноября перед Морским вокзалом подняты трехцветный флаг Азербайджана, флаги города Баку и Бакинского порта.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Генеральный директор структуры Талех Зиядов поздравил участников с праздником и рассказал о значении флага: "Поднятый в этот день в 1918 году трехцветный флаг является доказательством нашей национальной принадлежности, национальных ценностей и суверенитета".

После вступительной речи под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики состоялась церемония поднятия трехцветного флага Азербайджана и флага Бакинского порта в новом дизайне.

Флаги подняли сотрудники морской службы, докеры и представители администрации морского порта.

Церемония завершилась памятной фотографией на фоне флагов.