​Поднят флаг Бакинского порта - ФОТО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По случаю Дня государственного флага - 9 ноября перед Морским вокзалом подняты трехцветный флаг Азербайджана, флаги города Баку и Бакинского порта.
Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
Генеральный директор структуры Талех Зиядов поздравил участников с праздником и рассказал о значении флага: "Поднятый в этот день в 1918 году трехцветный флаг является доказательством нашей национальной принадлежности, национальных ценностей и суверенитета".
После вступительной речи под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики состоялась церемония поднятия трехцветного флага Азербайджана и флага Бакинского порта в новом дизайне.
Флаги подняли сотрудники морской службы, докеры и представители администрации морского порта.
Церемония завершилась памятной фотографией на фоне флагов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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