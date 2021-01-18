Подготовлены спецпаспорта по организации автобусных маршрутов в Карабах

Открытие первой маршрутной линии в село Джоджуг-Марджанлы, освобожденного от армянской оккупации в 2016 году, обеспечено в январе 2020 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана за 2020 год.
В документе также говорится, что уже подготовлены спецпаспорта по открытию маршрутов в освобожденные города и районы, организуются подготовительные работы по проведению тендеров на выбор перевозчиков.