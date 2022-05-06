Подготовлена проектная документация для восстановления трех водохранилищ на освобожденных территориях

Подготовлена проектная документация для ремонта и восстановления водохранилищ Суговушан, Хачынчай, Конделенчай и магистральных каналов на освобожденных территориях, начато выполнение проектно-изыскательных, топографо-геодезических и предварительных концеп

Подготовлена проектная документация для ремонта и восстановления водохранилищ Суговушан, Хачынчай, Конделенчай и магистральных каналов на освобожденных территориях, начато выполнение проектно-изыскательных, топографо-геодезических и предварительных концептуальных проектных работ по использованию водных ресурсов комплекса водохранилищ Тертерчай, Хакаричай и Баргушадчай.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов.

По его словам, в целом за счет проектов, реализованных ОАО в 2021 году, улучшено водоснабжение на территории площадью 9,5 тыс. гектаров и мелиоративная ситуация на территории в 3,5 тыс. гектаров. 2,1 тыс. гектаров новой территории обеспечены оросительной водой.

"Также ведутся работы по внедрению опыта ведущих стран мира для более эффективного использования водных ресурсов в нашей стране. В этом направлении между национальной водной компанией Израиля "Мекорот" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" подписан договор о предоставлении консультативных услуг с целью улучшения водоснабжения и мелиоративной ситуации на орошаемых землях, оценки экономии воды с внедрением современных методов орошения, адаптации водного хозяйства к климатическим изменениям, внедрения новых технологий водоснабжения для планирования, проектирования, реконструкции и строительства объектов мелиорации", - отметил З.Микаилов.