Подготовлена модель пассажироперевозок для города Баку

Состоялась презентация модели грузоперевозок для Азербайджана и модели пассажироперевозок для Баку, подготовленных экспертами Международного транспортного форума (МТФ), а также глобальной модели грузовых перевозок МТФ.

Состоялась презентация модели грузоперевозок для Азербайджана и модели пассажироперевозок для Баку, подготовленных экспертами Международного транспортного форума (МТФ), а также глобальной модели грузовых перевозок МТФ.

Как сообщает Report, презентация состоялась в рамках мероприятия регионального диалога по декарбонизации транспорта в Азербайджане и стала завершением проекта "Декарбонизация транспорта в Азербайджане в 2019-2022 гг.", совместно реализуемого в Баку министерством цифрового развития и транспорта и МТФ.

Региональное мероприятие представляет собой часть проекта "Декарбонизация транспорта в развивающихся странах", финансируемого Федеральным министерством Германии по экономике и климатическим изменениям.

В мероприятии приняли участие специалисты профильных структур Узбекистана, Монголии, Индии и Аргентины, а также Программы развития ООН и Азиатского банка развития.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями между странами, сталкивающимися с проблемой декарбонизации транспорта.

Целью данного проекта является разработка общих рамок оценки транспортных выбросов с целью сокращения выброса транспортными средствами диоксида углерода (CO2) и поддержка стран в реализации климатических целей.