Подготовлен видеоролик по случаю 140-летия железных дорог Азербайджана - ВИДЕО

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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) подготовило видеоролик к 140-летию железных дорог страны.

Как сообщает Report, видеоролик был представлен общественности 28 мая - в День Республики.

В видеоролике рассказывается о роли железных дорог страны в создании Азербайджанской Демократической Республики, достижении победы во Второй мировой войне, создании независимой Азербайджанской Республики, подчеркивается, что простой человеческий труд и воля приносят большие успехи.

Напомним, что в 1878 году началась прокладка первой железной дороги в Азербайджане - линии Баку-Сураханы-Сабунчу протяженностью 20 км. Строительство было завершено 20 января 1880 года. Впервые в мире нефть начали перевозить в цистернах. Этот день вошел в историю как дата создания железной дороги в Азербайджане. Последующие 20 лет были отмечены высоким развитием железнодорожного строительства. В 1883 году для доставки нефти в черноморские порты была проложена магистральная линия Баку-Тбилиси-Батуми, а в 1890 году - Баладжары-Дербент. После завершения строительства в 1900 году линии Дербент-Тихорецкая Баку был соединен с сетью железных дорог России в северном направлении, что позволило доставлять бакинскую нефть по железной дороге в центральные и западные районы России.