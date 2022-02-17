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Подготовлен проект по ремонту автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия

Подготовлен проект по ремонту автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия Автомобильная дорога Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией завершила свой срок эксплуатации из-за отсутствия капитального ремонта в течение многих лет.
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 13:05
Подготовлен проект по ремонту автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия

Автомобильная дорога Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией завершила свой срок эксплуатации из-за отсутствия капитального ремонта в течение многих лет.

По данным северо-западного бюро Report, дорога протяженностью 164 километра была проложена в 1961 году.

Хотя 46-километровый участок Халдан-Шеки и 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай были реконструированы, участки Шеки-Гах и Гах-Загатала пришли в непригодное состояние. Местные жители рассказывают, что из-за глубоких ям на дорогах возникают трудности в движении транспортных средств.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что подготовлен и представлен проект капитального ремонта магистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией: "В случае одобрения проекта в ближайшее время будет обеспечена реконструкция дороги".

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistral yolunun təmir olunması üçün layihə hazırlanıb

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