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Подготовлен проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

Подготовлен проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша По проекту предусмотрено строительство дополнительных резервных полос с широкой проезжей частью в каждом направлении
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 16:18
Подготовлен проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
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В соответствии с распоряжением и поручением президента Азербайджана, подготовлен проект автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана.

Отмечено, что общая протяженность дороги составит 101,5 километра, а ширина - 37,7 метра. Ширина основной части четырехполосной дороги составит 21,5 м. Кроме того, по проекту предусмотрено строительство дополнительных резервных полос с широкой проезжей частью в каждом направлении. Вместе с резервными полосами дорога будет состоять из 6 полос.

Новая автомагистраль Физули-Шуша берет начало в селе Ахмедбейли Физулинского района и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского и Ходжалинского районов. Автодорога, включая города Физули и Шуша, охватит более 20 населенных пунктов вышеуказанных районов.

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Версия на азербайджанском языке Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihəsi hazırlanıb

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