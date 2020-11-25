Подготовлен проект автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

По проекту предусмотрено строительство дополнительных резервных полос с широкой проезжей частью в каждом направлении

В соответствии с распоряжением и поручением президента Азербайджана, подготовлен проект автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана.

Отмечено, что общая протяженность дороги составит 101,5 километра, а ширина - 37,7 метра. Ширина основной части четырехполосной дороги составит 21,5 м. Кроме того, по проекту предусмотрено строительство дополнительных резервных полос с широкой проезжей частью в каждом направлении. Вместе с резервными полосами дорога будет состоять из 6 полос.

Новая автомагистраль Физули-Шуша берет начало в селе Ахмедбейли Физулинского района и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского и Ходжалинского районов. Автодорога, включая города Физули и Шуша, охватит более 20 населенных пунктов вышеуказанных районов.