Самир Нуриев: Подготовку Генплана Баку предусмотрено завершить до конца 2020 года

Предусмотрено завершить подготовку Генплана Баку до конца 2020 года и представить проект итогового документа на подтверждение в правительство Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам первого квартала 2019 года.

"В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, Генплан определяет типы использования земель с точки зрения градостроительства внутри города и является основным документом, который будет браться за основу в течение следующих 20 лет всеми ведомствами, работающими в направлении развития города", - сказал Самир Нуриев.

По его словам, взяв за основу слова главы государства, Госкомитет по градостроительству и архитектуре организовал процесс подготовки генплана Баку в соответствии с международной практикой в два этапа.