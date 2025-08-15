Подготовка к строительству тоннеля на линии метро "Джафар Джаббарлы – Низами" займет 4-5 месяцев

10:08

Подготовительные работы по строительству 200-метрового тоннеля, который соединит перегон "Джафар Джаббарлы - Низами" ЗАО "Бакинский метрополитен", займут 4–5 месяцев.

Как сообщили Report в ЗАО, в рамках подготовительных работ будет прорыта шахта на двух участках вокруг станции "28 Мая".

Одна из строительных площадок расположена перед станцией, а другая – за ней – на парковке на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашкай.

Подготовка территории будет осуществляться с соблюдением норм и правил безопасности, а проходка шахты диаметром около 12 метров в сложных геологических условиях - с соблюдением всех современных стандартов. После достижения шахтами необходимой глубины (свыше 30 метров) будут прорыты небольшие подходные тоннели к основным.

"Процесс продлится около 4-5 месяцев и не создаст препятствий для нормальной организации движения в метрополитене. Пассажиры продолжат пользоваться метро с прежней периодичностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, земляные работы не повлияют на движение автобусов в этом районе и график работы железнодорожного вокзала.