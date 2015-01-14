МЧС: Подготовка к созданию ядерного исследовательского центра в Азербайджане может занять 2-3 года

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Процедура создания ядерного исследовательского центра занимает большой период времени".

Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, комментируя вопрос агентства Report о строительстве Национального центра ядерных исследовании в Хырдалане и может ли это отразиться на безопасности населения.

По его словам, до строительства и сдачи в эксплуатацию объекта должна проводиться работа по выполнению требований МАГАТЭ из 19 пунктов: "То есть, это очень серьезный, огромный труд и большой пакет документов. Ни один народ, ни одна страна не будет играть с огнем. С другой стороны, исследовательские реакторы бывают маломощными. Они находятся в городах, например, в Дубне институт Курчатова. Сказать, что это страшно и опасно, нельзя, тем более, если будут учтены все условия МАГАТЭ".

Ф.Тагизаде отметил, что Кабинету министров Азербайджана будет предложено создание большой рабочей группы, в которую войдут 14 министерств и ведомств страны, которые будут разрабатывать все эти вопросы: "На подготовительную работу, считаю, уйдет 2-3 года как минимум. Прежде чем приступить к проектированию, надо знать, какой должен быть реактор, его мощность. Это очень длительный процесс".

При этом, замминистра подчеркнул важность работы со СМИ при реализации таких проектов, и что это является одним из требований МАГАТЭ и ЕС. В качестве примера Ф.Тагизаде привел работу по очистке от йодо-бромного загрязнения территорий в Азербайджане: "Я предлагал перевозить вещества ночью, в целях избежания пробок на дорогах. Эксперты категорически сказали нет, потому что люди могут подумать, что перевозиться что-то страшное. Лучше всего это делать днем, чтобы все видели. Необходимо, чтобы СМИ знали маршрут перевозок, чтобы люди были спокойны. Паника очень плохая вещь".

Отметим, 8 мая 2014 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании закрытого акционерного общества "Национальный центр ядерных исследований" при министерстве связи и высоких технологий для использования ядерных технологий в мирных целях.