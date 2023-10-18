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Под строительство административного здания в Физули отведен участок площадью 12 га

Под строительство административного здания в Физули отведен участок площадью 12 га Под строительство административного здания в центре города Физули, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 16 октября, отведен участок площадью 12 гектаров.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 13:10
Под строительство административного здания в Физули отведен участок площадью 12 га

Под строительство административного здания в центре города Физули, фундамент которого президент Ильхам Алиев заложил 16 октября, отведен участок площадью 12 гектаров.

Как сообщает Report, об этом главный советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эльдар Сеидов заявил в ходе организованного в город Физули медиатура.

Он отметил, что под строительство административного здания предусмотрена территория, превышающая 4,4 гектара. Здесь будет создана площадь для проведения парадов, а на участке в один гектар – разбит парк. Кроме того, предусмотрена территория и для других региональных структур. В пятиэтажном административном здании будут созданы самые современные условия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə inzibati binanın inşası üçün 12 hektardan çox torpaq sahəsi ayrılıb

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