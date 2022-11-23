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Почти 1 млн тонн грузов из Казахстана перевезен ADY Express

Почти 1 млн тонн грузов из Казахстана перевезен ADY Express Дочерняя компания ОАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express перевезла свыше 1 млн тонн грузов в и из Казахстана по итогам 10 месяцев 2022 года.
Инфраструктура
23 ноября 2022 г. 11:07
Почти 1 млн тонн грузов из Казахстана перевезен ADY Express

Дочерняя компания ОАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express перевезла свыше 1 млн тонн грузов в и из Казахстана по итогам 10 месяцев 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает ADY Express.

Сообщается, что в 2021 году объем грузов, перевезенных ADY Express в этом направлении, немногим превысил 125 тыс. тонн, что означает рост в 8 раз. Ожидается, что рост по итогам года составит 9-10 раз.

За 10 месяцев этого года ADY Express перевез из Казахстана около 950 тыс. тонн грузов, 96% из которых пришлось на транзит. В этом же периоде, перевозки в Казахстан составили около 100 тыс. тонн грузов.

Отметим, что грузы из Казахстана перевозятся по двум маршрутам - через Каспийское море и по суше с использованием переходного пункта Самур-Ялама.

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Версия на азербайджанском языке “ADY Express” bu il 1 milyon tondan çox Qazaxıstan mənşəli yük daşıyıb

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