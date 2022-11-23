Почти 1 млн тонн грузов из Казахстана перевезен ADY Express

Дочерняя компания ОАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express перевезла свыше 1 млн тонн грузов в и из Казахстана по итогам 10 месяцев 2022 года.

Дочерняя компания ОАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Express перевезла свыше 1 млн тонн грузов в и из Казахстана по итогам 10 месяцев 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает ADY Express.

Сообщается, что в 2021 году объем грузов, перевезенных ADY Express в этом направлении, немногим превысил 125 тыс. тонн, что означает рост в 8 раз. Ожидается, что рост по итогам года составит 9-10 раз.

За 10 месяцев этого года ADY Express перевез из Казахстана около 950 тыс. тонн грузов, 96% из которых пришлось на транзит. В этом же периоде, перевозки в Казахстан составили около 100 тыс. тонн грузов.

Отметим, что грузы из Казахстана перевозятся по двум маршрутам - через Каспийское море и по суше с использованием переходного пункта Самур-Ялама.