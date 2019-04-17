Почему в подземных переходах в Баку выходят из строя эскалаторы? - ВИДЕО

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Большинство подземных переходов, построенных в Баку в последние годы, оборудованы эскалаторами. Но несмотря на это, часть из них не работает.

Как сообщает Report, с этим можно столкнуться по всей территории столицы, в частности на улицах Физули и Юсифа Сафарова.

Неработающие эскалаторы создают неудобства для всех, в особенности пожилых людей. В конечном итоге люди предпочитают не пользоваться подземными переходами, а переходить дороги с интенсивным движением транспорта, что противоречит правилам безопасности.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли заявил Report, что контролеры ежедневно проводят осмотр эскалаторов: "Если есть возможность отремонтировать эскалатор, работы проводятся в короткие сроки. Если ремонт невозможен, заказываются запасные части эскалатора. На улице Физули не работало 6 эскалаторов, 4 из них отремонтированы, на двух эскалаторах имеются неполадки, которые будут устранены в ближайшее время. Запчасти для них уже заказаны".

Анар Наджафли, пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана "Устанавливать такие эскалаторы под открытым небом неправильно, потому как они не предназначены для длительного функционирования в таких условиях. В дождливую или снежную погоду какая-либо часть эскалатора может выйти из строя".

А.Наджафли отметил, что на конец марта вышли из строя около 30 эскалаторов в Баку: "22 из них отремонтированы. В настоящее время некоторые из них ремонтируются, а для остальных заказаны запчасти".

Он также рассказал о причинах выхода эскалаторов из строя: "Устанавливать такие эскалаторы под открытым небом неправильно, потому как они не предназначены для длительного функционирования в таких условиях. В дождливую или снежную погоду какая-либо часть эскалатора может выйти из строя".