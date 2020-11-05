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Почему не все автобусы в Баку перешли на карточную систему?

Почему не все автобусы в Баку перешли на карточную систему? Пандемия коронавируса привела к задержке реализации этих планов
Инфраструктура
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5 ноября 2020 г. 14:57
Почему не все автобусы в Баку перешли на карточную систему?

В первой половине этого года должно было завершиться внедрение карточной системы на всех регулярных маршрутах Баку. В 2020 году также должны были быть запущены новые линии в различных направлениях. Но пандемия коронавируса привела к задержке реализации этих планов.

Как сообщает Report, об этом рассказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

"Мы сотрудничаем с иностранной компанией в связи с переходом на полную безналичную оплату. Сотрудники этой компании - граждане разных стран. Сегодня они не могут приехать в Азербайджан из-за карантина. Именно это является одной из самых важных причин, задерживающих внедрение перехода всех маршрутных линий на карточную систему. Мы продолжаем работать с ними максимально в режиме онлайн, насколько это возможно", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda niyə bütün avtobuslar kart sisteminə keçməyib?

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