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    По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс впервые отправлены грузовые вагоны

    До сих пор грузы перевозились только контейнерами

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Впервые по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс отправлены грузовые вагоны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "АзРусТранс".

    По информации, ЗАО "АзРусТранс" совместно с ООО ADY Express перевезли зерно из России в Карс в зерновозах – хопперах. Зерно в 12 вагонах из станции Сара, расположенной в Оренбургской области, доведено до станции Ахалкалаки, а после замены колесных пар вагоны отправлены в Карс. Груз уже прибыл на станцию Карс.

    Отметим, что до сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки грузы переваливались на другие платформы, поступившие из Турции, и продолжали свой путь.

    Протяженность сданной в эксплуатацию 30 октября 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составляет 846 км, из них 504 км проходят по территории Азербайджана, 263 км по территории Грузии и 79 км по территории Турции.

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