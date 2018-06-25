По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс впервые отправлены грузовые вагоны

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Впервые по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс отправлены грузовые вагоны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "АзРусТранс".

По информации, ЗАО "АзРусТранс" совместно с ООО ADY Express перевезли зерно из России в Карс в зерновозах – хопперах. Зерно в 12 вагонах из станции Сара, расположенной в Оренбургской области, доведено до станции Ахалкалаки, а после замены колесных пар вагоны отправлены в Карс. Груз уже прибыл на станцию Карс.

Отметим, что до сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки грузы переваливались на другие платформы, поступившие из Турции, и продолжали свой путь.

Протяженность сданной в эксплуатацию 30 октября 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составляет 846 км, из них 504 км проходят по территории Азербайджана, 263 км по территории Грузии и 79 км по территории Турции.