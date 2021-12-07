По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено около 21 тыс. контейнеров

За 11 месяцев по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено около 21 тысячи контейнеров

За 11 месяцев по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено около 21 тысячи контейнеров

Как сообщает Report, об этом сказал начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, в 2017 году, когда была введена в эксплуатацию железнодорожная линия, по ней было перевезено 307 контейнеров, а за 11 месяцев этого года - 20 526 контейнеров.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.