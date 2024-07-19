По всему миру отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за технического сбоя

Как минимум 1 390 коммерческих рейсов были отменены по всему миру из-за глобального технического сбоя.

Как минимум 1 390 коммерческих рейсов были отменены по всему миру из-за глобального технического сбоя.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оценки британской аналитической компании Cirium.

По ее информации, эта цифра не окончательная и еще больше рейсов будет отменено. Отмечается, что всего в этот день в мире было запланировано более 110 тыс. коммерческих рейсов.

Агентство напоминает, что европейские авиакомпании обязаны выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейса больше чем на три часа. На текущий момент неясно, в какой степени они будут нести юридическую ответственность за технический сбой. По данным Reuters, некоторые авиакомпании и аэропорты уже заявили об устранении неполадок в своих IT-системах.