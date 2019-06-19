Замминистра: В развитии направления Север-Юг через Северный Кавказ имеются большие перспективы - ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзивное интервью Report с замминистром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольгой Рухуллаевой.

-Известно, что регионы Северного Кавказа являются одними из основных торговых партнеров Азербайджана. Какие изменения наблюдаются в структуре товарооборота (объем, номенклатура товаров) Северного Кавказа с Азербайджаном?

-Действительно, Азербайджан входит в пятерку стран, с которыми у Северного Кавказа в 2018 году был самый крупный товарооборот – более 128 млн долларов США.

В частности, объем экспортируемой продукции составил около 116 млн долларов США. Мы экспортируем, в первую очередь, злаки, удобрения, овощную продукцию, пластмассы, стекло. Что касается импорта, в 2018 году его объем составил около 13 млн долларов США. Среди продукции, привезенной на Северный Кавказ из Азербайджана - хлопок, алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты и орехи.

В целом, экономические отношения с Азербайджаном весьма перспективны, но потенциал двусторонней кооперации реализован не в полной мере.

- Расскажите, как продвигаются строительно-монтажные работы на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» через государственную границу Азербайджана с Российской Федерацией в Дагестане?

- Это строительство запланировано в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Пока реализация проекта находится на стадии получения заключения на проектные и изыскательные работы на объекте.

Вопрос на особом контроле, поскольку реконструкция «Яраг-Казмаляр» позволит повысить пропускную способность на границе, улучшить межрегиональное и международное торгово-экономическое сотрудничество, в частности с Азербайджаном и Ираном.

Сегодня также там продолжается строительство автомобильного моста «Яраг-Казмаляр» - «Самур», который планируется запустить в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, уже принято решение о строительстве подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта-пропуска «Яраг-Казмаляр».

В перспективе строительство еще одного объекта - объездной автодороги «Тагиркент-Казмаляр». Она позволит в дальнейшем перенаправить транспортные потоки, которые сейчас едут через «Яраг-Казмаляр», а это около 300 грузовых транспортных средств в сутки.

- Какая работа проводится в направлении привлечения турпотока из Азербайджана в Россию, в частности на Северный Кавказ? На какой стадии совместный проект на Каспии в рамках развития морского туризма? Какие совместные турпродукты для граждан из других стран, которые могли бы ознакомиться и с Россией (в частности с Северным Кавказом), и Азербайджаном, находятся в разработке?

- Напомню, что в настоящее время утверждена Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Документом предусмотрено, в том числе, создание благоприятных условий для развития внутреннего и международного туризма в Каспийском регионе.

Например, запланирована разработка круизных туристских маршрутов по Волго-Каспийскому бассейну с посещением городов Астрахань, Махачкала, Дербент.

Кроме того, будут прорабатываться меры государственной поддержки туроператоров, в планах - развитие прибрежной инфраструктуры субъектов Каспийского региона.

Сегодня функционирует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в целях развития двустороннего взаимодействия в торговой и инвестиционной сфере. В рамках комиссии регулярно собирается рабочая группа по актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Например, наш институт развития «Курорты Северного Кавказа» как постоянный участник этой рабочей группы предложил инициировать сотрудничество управляющих компаний горнолыжных курортов Северного Кавказа и горнолыжных курортов Азербайджана. Эта инициатива была поддержана российско-азербайджанской комиссией, в результате был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между АО «КСК» и азербайджанской управляющей компанией горнолыжного курорта «Шахдаг».

Стороны будут работать совместно по таким направлениям, как обслуживание горнолыжных курортов, развитие их всесезонности, создание искусственного снежного покрова для продления горнолыжного сезона, внедрение стандартов качества сервисов на курортах.

- Как продвигаются проекты реконструкции санатория «Академический» и строительства санатория в г. Железноводске, и когда планируется сдать объекты в эксплуатацию? Какие азербайджанские компании задействованы в реализации этих проектов и какие льготы представлены инвесторам? Какова стоимость проектов и за счет каких источников они будут профинансированы? Какие еще проекты планируется реализовать?

-За последние годы в сфере инвестирования в курортный комплекс у Ставропольского края наметилась позитивная тенденция взаимодействия с инвесторами из Азербайджана.

В апреле 2017 года с инвестором из Азербайджана подписано соглашение о намерениях по проведению реконструкции санатория «Академический» в город-курорте Кисловодске. Сегодня по этому проекту инвестором ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка необходимых документов. Планируется создать современный санаторно-курортный комплекс площадью 13 тыс кв. м., соответствующий международным стандартам качества.

В 2018 году при участии азербайджанских инвесторов началась реализация еще одного проекта – стартовало строительство санатория «Источник Железноводск», расположенного в шаговой доступности к курортному парку, знаменитым источникам «Славяновский» и «Смирновский», а также к грязелечебнице.

Санаторий будет состоять из двух жилых корпусов на 222 номера, там также разместится медицинский корпус, конференц-залы, СПА-зона, пищеблок с двумя обеденными залами. Проект планируется реализовать до 2021 года с общим объемом финансирования порядка 1,5 млрд рублей.

В Кисловодске азербайджанскими инвесторами также планируется реализовать проект по строительству санатория «Русель» на 420 мест. Сейчас по этому проекту в стадии завершения находится разработка проектной документации. Проект планируется реализовать до 2021 года, его финансирование составит порядка 2 млрд рублей.

Если говорить о завершенных объектах – в 2016 году в Ессентуках компанией из Азербайджана «Karat Holding» был построен санаторий «Источник» на 444 места, общий объем инвестиций превысил 1,5 млрд рублей. Правительством Ставропольского края инвесторам были предоставлены налоговые преференции в части освобождения от налога на имущество и снижения ставки налога на прибыль.

-Прорабатывается ли вопрос создания свободных экономических зон на Северном Кавказе и на Каспии?

-У нас есть несколько особых экономических зон, из которых активно реализуются проекты на курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Также в правительстве РФ рассматривается вопрос о возобновлении особой экономической зоны «Матлас» в Северной Осетии – Алании.

Мы будем очень заинтересованы в привлечении инвесторов для реализации проектов на территории этих зон, в том числе азербайджанских. Особенно учитывая, что наш институт развития АО «Курорты Северного Кавказа», который является управляющей компанией этих зон, уже имеет опыт сотрудничества с азербайджанскими курортами.

- Планируется ли задействовать территорию Северного Кавказа при транспортировке грузов по МТК «Север-Юг», какие транспортные проекты планируется реализовать в этом направлении?

-Безусловно, Северный Кавказ уже сегодня задействован в этих транспортных потоках, и ежегодно это участие становится все более активным. Мы можем проследить это по статистике грузов через наши пропускные пункты, и в дальнейшем в направлении «Север-Юг» эти грузовые потоки будут увеличиваться.

Будем развивать направление не только Азербайджана, но и наших соседей по Каспию: морское сообщение с Ираном, с партнерами на восточном побережье Каспия - с Казахстаном, Туркменистаном. Для этого и разработана Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне.

Требуется серьезная работа и с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с Азербайджаном, чтобы эти проекты воплотить в жизнь. Поэтому мы видим в развитии направления «Север-Юг» через Северный Кавказ большие перспективы как по транзиту грузов, так и по направлению грузопотоков производимой в СКФО продукции: мясо, зерно, овощи, фрукты и т.д.