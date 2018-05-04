По транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия через Азербайджан перевезено 13 млн тонн грузов в 1-м квартале

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия через Азербайджан было перевезено 12 765,2 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2 745,8 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 7 951,2 тыс. тонн (62,3%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 2 939,2 тыс. тонн (23%) - железнодорожным, 1 874,8 тыс. тонн (14%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 2 586 тыс. тонн или 20,3% всего объема грузоперевозок.