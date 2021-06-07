По TRACECA будут осуществляться регулярные контейнерные перевозки

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA подготовил концепцию развития контейнерных перевозок до 2030 года. В этом месяце на виртуальной сессии на тему "Повышение конкурентоспособности международных железнодорожных перевозок в ра

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA подготовил концепцию развития контейнерных перевозок до 2030 года. В этом месяце на виртуальной сессии на тему "Повышение конкурентоспособности международных железнодорожных перевозок в рамках TRACECA" была раскрыта новая концепция и связанные с ней вопросы.

Национальный секретарь МПК TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов рассказал Report о виртуальной сессии.

"TRACECA провела виртуальную сессию по совместной инициативе Всемирного банка и Международного союза железнодорожников. Сессия была посвящена повышению конкурентоспособности железнодорожных грузоперевозок по коридору TRACECA. На этой сессии приняли участие представители как Всемирного банка, так и Международного союза железнодорожников, а также операторов грузоперевозок, представляющих страны Европы и Азии. Мероприятие состояло из двух основных сессий. Первая сессия была посвящена развитию мультимодальных перевозок, тарифам на контейнеризацию и грузоперевозки, а вторая - организации регулярных контейнерных перевозок по коридору TRACECA. В сессии приняли участие представители авторитетных карго компаний и различных ассоциаций", - сказал он.

По его словам, на сессии также был поднят вопрос о недочетах коридора, и проведены широкие обсуждения о том, в каких направлениях следует вести работу: "Одной из главных целей мероприятия стала демонстрация китайским и европейским перевозчикам актуальности коридора TRACECA, направлениях его развития, реагирования на современные вызовы.

На сессии мы договорились о применении цифровых технологий по совершенствованию погранично-пропускных процедур. Здесь нашли свое отражение и тарифные вопросы. Постоянно ведутся переговоры по тарифам, в основном в рамках Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут". Несколько раз в год проводятся совещания, на которых определяются тарифы на транзитные перевозки по Транскаспийскому маршруту между железнодорожными администрациями, судоходными компаниями и портами. С другой стороны, раз в год железнодорожные ведомства стран СНГ утверждают годовые базовые тарифы на перевозки".