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По реконструированному отрезку железной дороги Сумгайыт-Ялама запущен первый поезд

По реконструированному отрезку железной дороги Сумгайыт-Ялама запущен первый поезд Началось передвижение поездов на реконструированном отрезке железной дороги Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг.
Инфраструктура
27 декабря 2021 г. 11:47
По реконструированному отрезку железной дороги Сумгайыт-Ялама запущен первый поезд

Началось передвижение поездов на реконструированном отрезке железной дороги Сумгайыт-Ялама, являющейся важной частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На двухполосном пути Сумгайыт-Ялама реконструкция проводится параллельно с перевозками. Наряду с существующей веткой в направлении Шабран-Чархы на железной дороге Сумгайыт-Ялама также сдана в эксплуатацию новая линия. В рамках проекта 23 километра железной дороги были реконструированы и открыты для движения.

До сих пор на 65-километровом участке дороги установлена новая сеть рельс и шпал. В целом, завершены 22,12% реконструкционных работ. В настоящее время в соответствии с технологической последовательностью продолжаются строительно-монтажные работы.

Проект реконструкции железной дороги Сумгайыт-Ялама реализуется на основе совместного финансирования в рамках "Программы развития железнодорожного сектора" в соответствии с кредитными договорами между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития от 19 декабря 2017 года и между правительством Азербайджана и Агентством развития Франции от 11 марта 2019 года.

Работы по реконструкции начались 18 февраля 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt-Yalama dəmir yolunun yenidən qurulan hissəsinə ilk qatar buraxılıb

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