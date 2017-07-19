По проекту Баку-Карс будет создана новая группа

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ По проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет создана новая группа. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев на встрече руководителей таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

По его словам, на протяжении многих лет в Азербайджане и соседних странах ведутся определенные работы в связи с реконструкцией древнего Шелкового Пути.

"В результате этого мы добились увеличения перевозок и создания различной инфраструктуры. Впервые в Азербайджане проходит встреча в связи с намечаемым открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Целью является создание группы для решения этих вопросов в будущем", - сказал глава ГТК.

А.Алиев отметил, что в конце мероприятия будет принята декларация по развитию проекта: "По итогам встречи также ожидается подписание Азербайджаном и Турцией соглашения о создании электронной системы обмена информацией по транзитным перевозкам автомобильным транспортом".