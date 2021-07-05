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По маршруту Баку-Тбилиси-Карс в этом году перевезено 11 084 TEU

По маршруту Баку-Тбилиси-Карс в этом году перевезено 11 084 TEU В прошлом месяце в рамках проекта TURKUAZ в обоих направлениях было перевезено в общей сложности 222 контейнера.
Инфраструктура
5 июля 2021 г. 14:48
По маршруту Баку-Тбилиси-Карс в этом году перевезено 11 084 TEU

В прошлом месяце в рамках проекта TURKUAZ в обоих направлениях было перевезено в общей сложности 222 контейнера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container, дочернюю компанию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В прошлом месяце из Азербайджана в Турцию было отправлено 4 контейнерных блок-поезда, в целом состоящие из 82 контейнеров, загруженных в основном химической продукцией. Из них 72 контейнера были 45-футовые и 10 - 20-футовые. За этот период в рамках проекта TURKUAZ из Азербайджана в Турцию перевезено 2 214 тонн груза.

В рамках этого проекта в прошлом месяце из Турции в Азербайджан было доставлено 3 780 тонн груза 5 блок-поездами со 140 контейнерами. Из них 118 контейнеров были 20-футовыми и 22 - 45-футовыми. Контейнеры в основном доставляли из Турции в Азербайджан химические продукты, строительные материалы и сахарный песок.

Следует отметить, что первый поезд, отправленный из Турции в рамках нового логистического продукта, разработанной DY Container совместно с компанией Pacific Eurasia Logistics из Турции и GR Logistics and Terminals of Georgia, прибыл в Баку 14 апреля этого года. Тестовый поезд состоял из 21-го 45-футового контейнера.

Регулярное движение поездов, перевозящих экспортно-импортные грузы из Турции в Азербайджан и обратно, также оказало значительное влияние на объемы грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. За первые шесть месяцев текущего года по маршруту уже перевезено 11 084 TEU контейнера, что близко к общему количеству контейнеров, доставлено в 2020 году (11 748 TEU).

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Версия на английском языке BTK carries 11,084 TEU containers this year 
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Qars ilə bu il 11 084 TEU konteyner daşınıb

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