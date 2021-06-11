По маршруту Баку-Лондон-Баку будут выполняться специальные рейсы

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сегодня и 17 июня выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" сегодня и 17 июня выполнит специальные рейсы по маршруту Баку-Лондон-Баку.

Как сообщает Report, вылетевший в 12:30 из Баку в Лондон самолет вновь обратным рейсом прибудет в Баку в 3:30 ночи.

Следующий рейс состоится 17 июня, самолет вылетит из Баку в 13:00 и приземлится в Баку в 3:30 ночи.

Отметим, что 3 июля также ожидается осуществление регулярных рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку.

Напомним, что Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы по футболу. Три из них – матчи группы А между сборными Швейцарии–Уэльса (12 июня), Турции–Уэльса (16 июня) и Швейцарии-Турции (20 июня). 3 июля в Баку состоится матч 1/4 финала.