По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни запустит 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни запустит 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Соответствующие изменения внесены и в расписание движения пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Баку-Габала-Баку, на 8, 9, 10, 11 и 12 ноября.

Поезда будут отбывать ежедневно с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:30, с Габалинского железнодорожного вокзала - в 19:00.

Кроме того, поскольку 4 ноября является рабочим днем, рейс на этот день отменен.

В настоящее время скорый пассажирский поезд Баку-Габала-Баку курсирует по субботам и воскресеньям. Стоимость проезда в один конец составляет 14 AZN для стандартного класса.